Kendisinden ucuza karpuz satan rakiplerine kızarak 3 pazarcının aracının camını kırdı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde direğe çarparak takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak takla attı. Kazada yaralanan üç kişi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA