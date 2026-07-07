Hatay'da asker eğlencesinde silahla havaya ateş eden şahıs, ruhsatsız tabanca ve şarjörle yakalandı.

Olay; 5 Temmuz günü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesinde yaşandı. Mahallede düzenlenen bir asker eğlencesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince havaya ateş açan şahsın K.U. olduğu tespit edildi. Yapılan üst aranasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem yapıldı.