Hatay Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğini daha güvenli,hızlı ve düzenli hale getirmek amacıyla Antakya ve Arsuz'daki bazı kavşaklarda yeni düzenlemelerini hayata geçirdi.

Arsuz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Arsuz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kavşağı, Antakya Havalimanı Kavşağı ve Arsuz Pirinçlik Kavşağı'nda sağ şeritler transit geçiş koridoruna dönüştürülerek trafik akışı yeniden düzenlendi. HBB, düzenlemeyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması, trafik yoğunluğunun dengelenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA