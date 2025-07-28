Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kubbet-ül İslam Ahlat Buluşmaları kapsamında "İstihdama Bir Katkı da Bizden" adlı proje çerçevesinde "Ahlat Bölgesi Yatırım, İstihdam ve İnovatif İş Geliştirme Çalıştayı" başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibesiyle Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından hayata geçirilen projede Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi, Ahlat Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletim Kooperatifi, Singer firması ve Milletlerarası Eğitim, Teknoloji ve ARGE Merkezi (METAM) paydaş olarak yer alıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat’ın tarihi önemine dikkat çekerek, "Tabii Ahlat deyince herkesin aklına ilk olarak tarih geliyor. Ahlat’ın tarihi artık bizi aştı. Yani ricali devletin buraya vermiş olduğu önem, verdiği kıymet bizi peşinden sürüklüyor. Tabiri caizse biz Ahlat’ı değil Ahlat bizi sürüklüyor. Ama tarihin bu noktasında da Allah bize Ahlat’ın geleceğine yön vermeyi nasip etti. Yani bugün Ahlat geleceğe hazırlanıyor ve bizler de bu geleceğe hazırlanan Ahlat’a doğru şekilde yön vermek zorundayız. Bunu da tabii ki en başta ulema sınıfıyla, alim sınıfıyla gerçekleştirmek gerekiyor. Sizlerin değerli fikirleri, tefekkürleri inşallah bu noktada bizlere rehberlik eder. İnşallah sizin sayenizde hem kadın istihdamına, hem genç istihdamına özel sektörü kamuyla birleştirerek, kamu özel işbirliğini sağlayarak, doğru yere doğru yatırımı, doğru beşeri sermayeyi, doğru nakdi sermayeyi koyarak en güzel şekilde Ahlat’ın kalkınması için gerekli çabayı sarf edeceğimizin burada sözünü verelim" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, "Evet bugün önemli bir çalıştayı birlikte gerçekleştireceğiz. 2 gün sürecek. Çok önemli bir çalıştay. Tabii asıl daha önemli olan da bu çalışmaların raporlarının, sonuçlarının dikkate alınarak adımların yapılması ve bunların somutlaştırılması. İnşallah çok uzun sürmeden burada alınacak ve daha önce alınan kararların somutlaştırılması, Ahlat’ı güzelleştirmek adına, geliştirmek adına, büyütmek adına bu çalışmalar oldukça değerli. Tabii burada birkaç konu var. Turizm, tarım, maden, yine şehir planlama, önemli bir diğer konu da kadın istihdamıdır. Bu başlıklar bugün ve yarın detaylı münazara ve burada mutlaka çok değerli sonuçlar çıkacak. Çünkü bu konuları tartışacak çok kıymetli misafirlerimiz var, katılımcılarımız var. Ben inanıyorum güzel sonuçlar buradan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de, Ahlat’ın tarihi misyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Maziden atiye bir kilit taşı konumunda olan Ahlat’ımızda gerçekleştiren bu çalıştay hakikaten çok önemli. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, mazide olduğu gibi, geleceğe de inşallah bir işaret fişeği niteliğinde olacak bu çalıştayı hakikaten önemsiyoruz. Çünkü bizler tarihin en şerefli milletinin evlatlarıyız. Dolayısıyla bu çalıştay geleceğe ait hedeflerimizi, geleceğe ait planlarımızı bir adım öteye taşıyacaktır inşallah."

Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Beşir Koç ise çalıştaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Çalıştayımıza farklı kurumlardan ve uzmanlık alanlarından gelen toplam 70 katılımcı iştirak etmektedir. Bu yüksek katılım bölgenin gelişimi konusunda gösterilen ilgi ve ortak iradenin güçlü bir göstergesidir. Çalıştayımız iki aşamadan oluşmaktadır. 5 başlık altında bölgesel sorunlar ele alınacak ve çözüm önerileri geliştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra davetli konuşmacı Dr. Zafer Gülsar tarafından "Ahlat-Bitlis Halk Kültüründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından çalıştay Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda kamu-özel işbirliği, kadın ve genç istihdamı, turizm ve tarım gibi başlıklarda grup çalışmaları ve sorunların münazarasıyla devam etti.

İki gün boyunca devam edecek olan çalıştayda; turizm, tarım, maden, şehir planlama ve kadın istihdamı gibi başlıklarda sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda sonuç raporları hazırlanarak somut adımların planlanması hedefleniyor.