Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Afet Bilinci Farkındalık Eğitmen Eğitimi programı, çevre ilçelerin belediyelerini de bir araya getirdi.

Esenyurt Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Afet Bilinci Farkındalık Eğitmen Eğitimi" programı, Beylikdüzü ve Avcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü personellerinin katılımıyla tamamlandı. Ankara AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü’nden İbrahim Erim’in eğitmen olarak yer aldığı programda, afetlere hazırlık, doğru müdahale yöntemleri ve toplumsal bilinçlendirme konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Esenyurt Belediyesi’nin bu anlamlı organizasyonu sayesinde, bölgedeki belediyeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi hedeflenirken, afet anlarında topluma rehberlik edecek daha uzman eğitmenler yetiştirilmiş oldu.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, afet bilincinin yaygınlaştırılması için benzer eğitim programlarının artarak devam edeceğini belirtti.