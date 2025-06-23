Adana’da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde bir aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, bin 280 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.