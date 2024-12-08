Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam’a girmesiyle birlikte Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesi Adana’daki Suriyeliler tarafından düğün gibi kutlandı. Suriyeli bir genç,” Artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkler çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz “dedi.

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a girdi. 1963’de başa gelen Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi, üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı. Esad’ın kaçması Adana’da yaşayan yaklaşım 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı. Seyhan ilçesinde meydanda toplanan Suriyeliler Esad aleyhine sloganlar atıp Suriye bayrağı açarak 15 yıl sonra gelen zaferi kutladı. Suriyeliler konvoy yapıp şehir turu attı.

“Türkiye’yi özleyeceğiz, ülkemize dönmenin vakti geldi”

Kutlama alanına gelen Suriye uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Türkiye’de büyüdüğünü dile getirerek, ”Çok iyi oldu, çok mutluyuz. artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Bizde buna hazırız. Artık bitti, artık dönüyoruz Allahın izniyle en yakın zamanda. Türklerde çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz. Türkiye’yi özleyeceğim. Aramızda dostluk bağı kalır, gelir ziyaret ederseniz. Bizde sizleri misafir ederiz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bazı sorunlar oldu ama çok mutluyuz siz bize güzel karşılama yaptınız. Bizim bir hatamız var tüm Suriyeler adına ben özür diliyorum” ded.