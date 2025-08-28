Erzurumspor FK’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Ahmet Dal tek liste ile girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede ‘Öze Dönüş’ etiketiyle yeni logo ve ‘Erham’ forma tanıtıldı. Genel kurulda kulübün son üç yıllık çalışmaları hakkında hazırlanan video izletilirken, başkan Ahmet Dal konuşmasında Gazze’deki zulme dikkat çekti, transfer yasağının kaldırılması, borç yükünün hafifletilmesi ve altyapının önemine vurgu yaptı. Genel kurulda tüzük değişikliği kabul edilirken, mevcut başkan Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK başkanlığına seçildi.

Erzurumspor FK’nın olağan genel kurulu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurul, gönderilen tebrik mesajlarının okunmasıyla başladı. Erzurumlu iş insanı Acun Ilıcalı, kongreye gönderdiği video mesajında kulübe ve başkan Ahmet Dal’a desteğini iletti. Kongrede ayrıca kulübün 3 yıllık çalışmalarını anlatan video katılımcılara izletildi.

Başkan Ahmet Dal, kürsüye çıkarak kapsamlı bir konuşma yaptı. Dal, konuşmasında camiaya teşekkür ederek Erzurumspor’un yeniden doğuş sürecine dikkat çekti. Konuşmasının başında, "Evet, 3 yıllık görev süremizi 10 dakikalık bir videoda sizlere yansıttık. Bildiğimizi yansıttık. Burada asıl olan şey şu; tabii ki önce şükürler olsun, elhamdülillah. Allah bize, söz verdiğimiz taraftarımızın ve camiamızın bizden beklediği bir takımı bu değişiklikleri yapmayı nasip etti. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Dal, konuşmasında ayrıca bugüne kadar camiaya hizmet etmiş isimleri ve yakın zamanda vefat eden Dadaşlar Grubu Lideri Zafer Lömenleri andı, tüm misafirleri geçmişlerin ruhuna Fatiha okumaya davet etti.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Dal, "Gazze’de bir dram yaşanıyor. Kadın, çocuk, bebek demeden bir zulüm var. Buradan, bu mikrofondan, daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi bir kere daha bu zulmü yaşatanları lanetliyorum. Rabbim tez zamanda inşallah bu zulmü durdurur ve buna sebep olanları kahreder" dedi.

"Bu zor günler Erzurumspor’un yeniden doğuşudur"

Kulübün yaşadığı sıkıntılara da değinen Dal, "Transfer tahtasının kapalı olması, bundan dolayı oluşan büyük borç yükü, asrın felaketi olan deprem felaketi, stadımızın kapanması tüm bunlara rağmen altyapıdan kardeşlerimizle oluşturduğumuz kadrolarla mücadele ettik. Bana göre 2022-2023 sezonu Erzurumspor tarihinin en kıymetli senesidir" diye konuştu.

Başkan Dal, transfer yasağının kaldırıldığını ve borç yükünün hafifletildiğini vurgulayarak, "Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada Erzurumspor transfer yasağını kaldırmış bir kulüp ve çok ciddi bir borç yükünü bu dönemde kaldırarak ayağa kalkmış bir kulüptür" ifadelerini kullandı.

Yeni logo ve forma tanıtıldı

Kongrede kulübün yeni logosu ve "Erham" forması tanıtıldı. Dal, "Öze dönüş ve efsane logo camiamıza hayırlı olsun. Erzurumspor efsanesini geri getirmek için söz vermiştik. Kurumsallaşmanın en önemli adımını attık. İnşallah sportif başarılarla da bu çalışmalarımızı taçlandıracağız" dedi.

Altyapının önemine dikkat çeken Dal, "Altyapımızda 400’e yakın futbolcumuz var. Geçen yıl U19 takımımız Türkiye 3.’sü oldu. Amatör takımımız şampiyon oldu. Bu takımı kurarken çok zorluk yaşadık ama 30 kişilik kadronun 20’si Erzurumspor altyapısından çıktı. Amacım buydu. Bu çocuklarımız birkaç yıl içinde 3. Lig’e çıkacak. İnşallah Erzurumspor’un geleceğini onlar inşa edecek" diye konuştu.

"Biz ceketimizi alır gideriz"

Başkan Dal, "Bizimkisi bir ceket meselesi. Biz ceketimizi alır gideriz. Ama bu sistem, bu anlayış bizden sonra da devam edecek. Camiamız her şeyin en iyisine layık. Ben görev yaptığım süre boyunca samimiyetle, iyi niyetle en doğrusunu yapmaya çalıştım. Bazen duygulandık, bazen öfkelendik, bazen kalp kırdık ama hiçbir zaman Erzurumspor’a, bu camiaya ihanet etmedik" dedi.

Yeni transferler hakkında da konuşan Dal, "Bugün yeni bir takım kurduk. Yeni transferlerimiz var. Kolay olmayacak ama bu takım birbirine alışacak, hocamızın sistemi oturacak ve biz başarıyı yakalayacağız. Ben her zaman şunu söylüyorum: Futbol da hayat gibidir. Ne e kersen, onu biçersin" ifadelerini kullandı.

Dal, konuşmasının sonunda kulüp çalışanlarına, onursal başkan Mehmet Sekmen’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a, belediye ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Kongrede tüzük değişikliği oylamaya sunularak kabul edildi. Ardından başkanlık seçimi yapıldı. Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Ahmet Dal, yeniden başkanlığa seçildi.

Yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Ahmet Dal, Çetin Gözütok, Burak Han Gözgeç, Erdem Bentoğlu, Cengiz Durular, Necip Fazıl Kishalı, Veysi Ayhan, Emre Aytekin, Mehmet Cinik, Cabbar Erdoğan, Veysel Çınar, Yavuz Tahtacı, Yakup Tekin, Muhammed Furkan Erdemir, Melikşah Tekin, Şadi Çıran, Akın Altunışık.