Uluslararası arenada Türk sporunun adını bir kez daha altın harflerle yazdıran isim, bu kez Taekwondo branşında Kadriye Kurtoğlu oldu. Sırbistan’ın Niş kentinde düzenlenen Aksteriks Uluslararası Açık Turnuva’da 33 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, üstün performansıyla birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği teknik beceri, mücadele azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken Kurtoğlu, final müsabakasında rakibini etkileyici bir üstünlükle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı, yalnızca bireysel bir zafer değil; aynı zamanda Türk Taekwondosunun uluslararası düzeydeki gücünün ve potansiyelinin bir göstergesi oldu.

Kadriye Kurtoğlu’nun bu başarısında önemli pay sahibi olan isimlerden biri olan Antrenörü Timur Yalımgüç, sporcusunu disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini, elde edilen madalyanın arkasında uzun soluklu bir emek ve stratejik çalışma olduğunu vurguladı.