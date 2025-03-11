Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2025 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor.

İl Müftülükleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmalar kapsamında iş insanları, hayırseverler ve ilçe müftülerinin de katılımıyla istişare toplantıları yapıldı.

Erzurum’un Tarihi Müceldili Konağında düzenlenen iftar programına; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Müftü Yardımcılar Dr. Sebahattin Erdoğan ve İsmail Yılmaz, Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş ve Erzurum’da görevli 20 ilçe müftüsü katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in selamlama konuşmasının ardından konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, "Bizim asli görevimiz, içinde bulunduğumuz toplumun dini hayatına rehberlik etmek, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmelerini anlatmaktır. Biz insanların zekatlarının tümünü toplamak, onların ibadetleri üzerinde tasarruf etmeye talip değiliz elbette. Zekatla mükellef olan kardeşlerimizi zekat yükümlülüğü konusunda bilgilendirmek, bu sayede hem zekatı verecek hem de alacak kişilere ulaşmak için gayret ediyoruz." dedi.