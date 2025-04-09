Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Yakutiye Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nin organizasyonuyla düzenlenen "Türk Müziği Özel Konseri" Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Millî İrade Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir, ünlü viyolonsel Murat Süngü ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Sahil Eroğlu’nun sahne aldığı programa; 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, TBMM 24. ve 25. Dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve il protokolü katılım sağladı.

Program, Türk Müziği Özel Konseri ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız’ın konuşmalarının akabinde sanatçılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Bizi biz yapan değerlerimizi, kültürümüzü, sanatımızı ayakta tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bakanlığımızca hayata geçirilen en önemli projelerden biri olan güzel sanatlar liselerinin belki de en başarılılarından biri bu şehirde.

Türk Halk Müziğine damgasını vurmuş değerli sanatçımız Raci Alkır’ın da ismini taşıyan Yakutiye Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisemizden daha nice Raci Alkır’lar, Erzurumlu Emrah’lar, Aşık Reyhani’ler, Sümmani’ler; nice İbrahim Erkal’ler, Arif Sağ’lar, Sıtkı Sahil’ler, Göksel Baktagir’ler yetişeceğine ve bu şehirde sanat adına çok güzel şeyler olacağına can u gönülden inanıyor; Türk müziğinin seçkin eserlerinin icra edildiği bu anlamlı geceye katkı sunan tüm sanatçılarımıza, salonu hınca hınç dolduran siz değerli sanatseverlere ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.