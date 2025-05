Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi imzasıyla, "Orman Alanları, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Sahaları ile ilgili Valilik Genel Emri" yayınlandı.

Yayınlanan Valilik Genel Emrinde, "Ormansızlaşmanın gerek iklim değişikliği gerekse biyolojik çeşitlilik açısından çevre tehdidi oluşturduğu açıkça ortaya konmuş; ormanların insanlık için bir "Hayat Destek Sistemi" olduğu kabul edilmiştir" denilerek, " Ormanların, insanoğlu ve doğal çevre için son derece önem kazandığı günümüzde, mevcut ormanlar ile ağaçlandırma sahalarının korunması, orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır" ifadesine yer verildi.

"Orman Alanları, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Sahaları ile ilgili Valilik Genel Emri’nin amacı ise şöyle açıklandı, "Orman alanları ile ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarıyla yetkili makamlar tarafından belirlenmiş ve belirlenecek korunması gereken sahalarda suç unsurlarının önlenmesi, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya aktarılmasında kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinin pekiştirilmesi, huzur ve güven ortamının oluşturulması ve kamu esenliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır"

Kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacak

Erzurum mülki sınırları içinde 6831 sayılı Orman Kanunu’na tabi orman alanları ile bu kanuna tabi olmayan yerlerde tesis edilmiş ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarını, ağaçlandırma ve toprak muhafaza sahalarını, koruma altına alınan sahalar ile yetkili makamlarca koruma altına alınacak diğer alanları kapsayan Valilik Genel Emri’nde " Genel Emir kapsamına giren yerlerde doğal ve ekolojik denge ile doğal ekosistem değeri bozulamaz, ağaçlandırma ve erozyon kontrol amaçlı tesis edilen sahalar tahrip edilemez; bu sahalarda tahribata neden olacak hiçbir müdahalede bulunulamaz, iş ve işlem yapılamaz. Bu alanlarda bulunan her türlü donatı elemanına zarar verilmesi yasaktır. Söz konusu sahalarda ateş yakmak, yaban hayatına zarar verecek fiillerde bulunmak ve izinsiz hayvan yatırmak yasaktır. Alanlara atık, çöp ve hafriyat dökülemez; kazı yapmak ve toprak almak yasaktır. Bu alanlarda ticari amaçlı her türlü film, fotoğraf ve drone çekimleri özel izne tabidir. İlgisine göre Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünden veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden izin alınmadan çekim yapılması yasaktır. Kararların uygulanması kapsamında belirtilen tedbir, iş, işlem ve düzenlemeler; sorumlu kurum ve kuruluşlarca eksiksiz ve zamanında yerine getirilecektir. Belirtilmeyen durumlarda Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; Valilik ve ilgili makamlarla istişare ederek her türlü tedbiri almaya yetkilidir" denildi.

Vali Mustafa Mustafa Çiftçi imzasıyla yayınlanan kararda, şu ifadelere yer verildi "Bu kararlara uymayanlar hakkında, fiilleri ayrıca bir suç oluşturması halinde gerekli işlemler saklı kalmak kaydıyla, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanır"