Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Samsun, Erzurum ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Eğitimde Öne Çıkan Konular" temalı bölgesel çalıştay, Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi’ndeki açılış töreni ile başladı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Ufuk Dilekçi, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İsmail Yeşilyurt ve Orhan Beyazlı, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdülkadir Kırbaş, Prof .Dr. Adnan Taşgın, Dr. Öğr. Üyesi Yekta Koşan, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akdağ, Erzurum’da bulunan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve merkezi/yerel yerleştirme ile öğrenci alan Anadolu liselerinde görev yapan okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştay, 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde iki gün süre ile devam edecek.

Öğretmenlerin sahadaki deneyimlerinden yola çıkılarak eğitimde öne çıkan konulara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı çalıştayda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan "Erdem-Değer-Eylem Çerçevesinin Okul İklimine Etkisi", "Disiplinler Arası Çalışmalar", "Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi", "Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığı" ve "Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı" başlıklı temalar ele alınacak.