Erzurum’da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla canlı hayvan pazarlarının haraketlenmesi beklenirken, 85-90 bin liradan başlayan büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 350 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise ortalama 10-25 bin lira arasında satılıyor.

Türkiye’de hayvancılık sektörünün önemli merkezlerinden olan Erzurum’da besiciler, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İl dışına sevkiyatların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması beklenirken, bölgede büyükbaş hayvan fiyatları 85-90 bin liradan başlayarak 350 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 10-25 bin lira arasında satılıyor. Besiciler, geçen yıl 100-110 bin lira seviyesinde olan kurbanlık fiyatlarının bu yıl 130-140 bin lira civarında olduğunu ifade ettiler. Yem, saman, ot ve çoban maliyetlerinin yüzde 100 arttığını dile getiren yetiştiriciler, kurban fiyatlarında ise aynı oranda artış olmadığını söylediler.

Erzurum’un Oltu ilçesinde besicilik yapan Kadir Vural, 3 hisseli bir kurbanlığın fiyatının 85 bin liradan başladığını belirterek, "4 hisseli bir kurban 120-150 bin liraya satışa sunulurken, 7 hisseli kurban da 350 bin liraya alıcı bekliyor. Bunun canlı ağırlığı 1 tonu buluyor. Yem başta olmak üzere girdi maliyetleri çok arttı. Bir önceki yıla göre hemen hemen iki katı artı. Ama yem fiyatlarına göre kurbanlıklarımızın fiyatları normal. Önceki yıla göre fiyatlarda yüzde 20-30 artış var" diye konuştu.

Aşkale ilçesindeki canlı hayvan pazarında da küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcısını bekliyor. İlçede besicilik yapan Yasin Kaya, "Geçtiğimiz yıla göre rakamlarda ciddi bir artış görünmüyor. Özellikle yem fiyatlarındaki artışa rağmen kurbanlık fiyatlarımız uygun. Kurban alacak vatandaşlarımız da son günü beklemesin ve hemen alsın" dedi.

Pazarda küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 10 bin TL’den başlarken, büyükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 80 bin TL’den başlıyor. Satışlarda canlı kilo fiyatlarının kilogram başına 250 TL ile 350 TL arasında olduğu belirtiliyor. Büyükbaş kurbana hisse ile girmek isteyen vatandaşlar için kişi başı maliyetin hayvanın canlı ağırlığına göre değişse de yaklaşık 25 bin TL ile 35 bin TL arasında değişebileceği ifade ediliyor. Hava muhalefetinden dolayı sürekli yağmur yağması pazar kurulmasını etkilerken, satıcılar pazarda hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Satışı yapılan hayvanlar, Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından evrak ve sağlık kontrolleri sonrası sevk ediliyor.