Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Devletleri Turizm Bakanlarının katılımıyla 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25) için iş dünyası temsilcileri ve Erzurum’da faaliyet gösteren kurumların yöneticileriyle hazırlık toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’un EİT 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanlarını bu yıl birlikte yürüttüğünü hatırlatarak şunları söyledi: "Ocak ayının ilk haftası itibarıyla Turizm Başkenti etkinlikleri ile ilgili açılış törenini gerçekleştirmiştik. Hemen akabinde de 6-12 Ocak tarihlerinde Kış Oyunları ile Avrupa Sporları Başkenti etkinliklerimiz de başlamış oldu"

Vali Çiftçi ayrıca, Nisan ayında gerçekleştirilecek resmi açılış programında; Kariyer Fuarı’nın açılışı, Palandöken Ekonomik Forumu, Turizm Bakanları Toplantısı ve Kabine toplantısı gibi önemli etkinliklerin yapılacağını belirtti.

Etkinliklerin Erzurum’un tanıtımı açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, hem Türkiye’de hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyelerinin nezdinde Erzurum’un tanıtımı yapılmış olacak diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kariyer Fuarı da, Atatürk Üniversitemizin koordinasyonunda, civardaki sekiz üniversitenin katılımı ve desteğiyle gerçekleşecek. İş insanlarıyla iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi görecek, onları buluşturmuş olacak. Beklentimiz, değerli iş insanlarımızın, kurum amirlerimizle birlikte bu Kariyer Fuarı’nın canlı geçmesini ve daha fazla katılım olmasını sağlamalarıdır. Erzurum’un şanına layık bir kariyer fuarı olmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla toplantıyı organize ettik. Şehir bizim şehrimiz, tanıtacağımız yer Erzurum, öğrenciler bizim öğrencilerimiz, iş insanları bizim insanlarımız. Ne kadar katılım olursa ve ne kadar canlı geçerse, hem iş insanlarımız hem de öğrencilerimiz açısından bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bu açıdan hem iş insanlarımızın hem de resmi kurumlarımızın bu işin sahiplenmelerini bekliyoruz. Biz gerekli koordinasyonu sağlayacağız, sizlerin de destekleriyle inşallah alnımızın akıyla bu Kariyer Fuarı’nı ve diğer etkinlikleri en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Hem katılımlarınızdan hem de desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte el birliğiyle bu işi yürüteceğiz."

Kurum yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantıda tüm kurumların şehre yakışır şekilde temsil edilmesi için kariyer fuarına katkı sunmaları ve destek vermeleri gerektiğini vurgulayan Vali Çiftçi, "İşlerimizi eksiksiz ve en güzel şekilde yapmamız gerekir" dedi. Ayrıca kurumların fuarda açacakları stantlara gereken önemi göstermelerini istedi.

Toplantılara; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, ETSO Başkanı Saim Özakalın, iş insanları ve kurum yöneticileri katıldı.