Hatay’ın İskenderun ilçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan talebi üzerine park hayali gerçekleşen 77 yaşındaki Emine Bozdoğan torunlarıyla doyasıya eğlendi.

İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi’nde ikamet eden 77 yaşındaki Emine Bozdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bölgeyi ziyareti esnasında mahallesine çocuk oyun parkı yapılması talebinde bulundu. Gazi eşi olan Bozdoğan’ın talebi üzerine Bakan Yerlikaya, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez’e çocuk oyun parkı yapılması talimatı verdi. İskenderun Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla 7 gün içerisinde mahalleye park inşa edildi. Daha önce mahallesine park yapılmadığını dile getiren Bozdoğan, uzun yıllardı hayalini kurduğu parkta torunlarıyla birlikte çocuklar gibi eğlendi.

"Burada torunlarımla oynamak beni çocukluğuma götürdü"

Uzun yıllardır mahallesinde çocuk parkının olmadığını dile getiren 77 yaşındaki Emine Bozdoğan, "Ben gazi eşiyim. Eşim, Kıbrıs Savaşı’na gitti ve orada gazi oldu. Mahallemizde benim küçüklüğümde ve şu ana kadar hiç çocuk parkımız yoktu, ilk defa yapıldı. Parkın mahallemizde yapılması çok iyi ve güzel hissettirdi. Burada torunlarımla oynamak beni çocukluğuma götürdü. Şu an yapılan park keşke bizim çocukluğumuzda olsaydı ama yoktu. Torunlarımı sürekli parka getiriyorum sallıyorum eğleniyorlar. Sayın bakanımız ve belediye başkanı beni kırmadı, tuttukları altın olsun. Ben eşimin konusu geçtiğinde kötü oluyorum. Eşim dokuz sene önce vefat etti" şeklinde konuştu.