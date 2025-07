Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Şehrin 500 noktasında çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi yerinde dönüşümü esas alan projeleri de hayata geçiriyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kentin en eski yerleşim yerlerinden Alipaşa Mahallesi’nde 2. Etabın temeli atıldı. Buradaki törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ile başlayan kentsel dönüşüm serüvenimiz birçok mahallemizde yürütülen kentsel dönüşüm projelerimizle sürüyor. Bu zaman diliminde yaklaşık 7 bin 200 adet riskli yapının tahliye ve yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de Alipaşa Mahallesi’ndeyiz. Alipaşa Mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm projemiz 2 bloktan oluşuyor. Şu an 50 konutlu ve iş yerlerini tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiş bulunmaktayız. Temel atma töreni gerçekleştirdiğimiz Alipaşa Mahallesi projemizde 20 adet konut ve 15 adet ofis ve iş yerleri ile otopark bulunuyor. Toplam 8 bin metrekarelik inşaat alanında bu önemli projeyi tamamlayacağız" dedi.

"Kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz"

Genel Sekreter Zafer Aynalı da, "Şu an bulunduğumuz lokasyonu merkez kabul edip bir 500 metre daire çizelim. 500 metre çapta hemen aşağıda demircilerde çalışmamız devam ediyor. Batımızda Habip Baba ve Hacılar Hanı’nda devam ediyor çalışmamız var. Şehrin tamamında da 20-25 lokasyonda şu an kentsel dönüşüm yapıyoruz. Deprem şehrimizin bir gerçeği ve deprem kuşağındayız. 1. derece deprem kuşağındayız. Onun için kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. İşte görüyorsunuz binalarımızın halini. Hem depreme dirençli sürdürülebilir hem de daha mukavemetli binalar yapıyoruz hem de mahallelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı daha işlevsel ve estetik açıdan güzel bir görünüm kazanmış bir hale getiriyoruz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşümün en fazla yapıldığı şehir Erzurum"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da, "Şehrin her tarafında tüm ilçelerimizde tüm köylerimizde tüm ilçe belediyelerimizle birlikte sağ olsun Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın mihmandarlığında çok güzel işler yapılıyor. Erzurum’da şantiyeler kurulmuş durumda çalışmalar devam ediyor, mevsimimizin kısa olmasına rağmen Türkiye’de en fazla işin üretildiği bir şehirde yaşıyoruz ve şundan da gurur duyuyoruz. Resmi rakamlara göre kentsel dönüşümün en fazla yapıldığı şehir Erzurum ve bunu Erzurum Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Biz öncelikle Mehmet Sekmen Başkanım olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Erzurum’un gözde mahallelerinden biri olacak"

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da, "Alipaşa ikinci etap kentsel dönüşüm projesi, şehrimizin köklü mahallelerinden birini yeniden ayağa kaldırmayı hem tarihi mirası yaşatmayı hem de modern şehircilik ilkeleriyle harmanlanmış bir yaşam alanı sunmayı hedeflemektedir. Kentsel dönüşüm bizim için sadece fiziksel bir yenilenme değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ortak iradenin ve birlikte üretmenin en güçlü örneklerinden biridir. Kentsel dönüşüm aynı zamanda afet risklerinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal refahın yeniden kurulmuş ve sağlıklı bir barınağın inşasıdır. Bu proje tamamlandığında Alipaşa Mahallesi sadece yenilenmiş sokaklarıyla değil gelişmiş sosyal donatı alanlarıyla afetlere dayanıklı konutları ve güvenli yaşam alanları ile Erzurum’un gözde mahallelerinden biri olacaktır" dedi.

"Bu şehre ne kadar hizmet etsek azdır"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ise, "Biz her hafta bir açılışta ve bir temel atma programında sizlerle birlikte oluyoruz. Ben bugün burada Erzurum’un kadim mahallelerinden Alipaşa Mahallesi’ndeki ikinci etap kentsel dönüşüm temel atma töreninde sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Erzurum 2001’de partimizin kuruluşuyla 2002’deki iktidara gelişimizle 2004’teki mahalli idarelerdeki seçimlerdeki iktidara gelişimizde değerli hemşehrilerimiz her daim partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Dolayısıyla biz de diyoruz ki bu şehre ne kadar hizmet etsek azdır. Onun için biz durmadan yorulmadan şehrimize hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün temelini atacağımız kentsel dönüşüm projemiz ilçemiz, şehrimiz ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Gönül belediyeciliğinde Türkiye’ye örnek bir kurumuz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Hamdolsun ki kadim şehrimizde gönüllere dokunmaya, gönül belediyeciliğini şehrimizin her bir sathına nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve modern konutlara kavuşması, mutlu, müreffeh ve her alanda kalkınmış bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Erzurum’da vatandaşlarımızın bize olan güveni ve duasıyla, 12 yıl içinde şehircilik tarihinde iz bırakan pek çok projeyi hayata geçirdik" dedi.

"Erzurum’umuzu yarınlara birlikte taşıyacağız"

"Bugün temelini attığımız Alipaşa 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz, estetiğiyle, güvenliğiyle ve fonksiyonelliğiyle sadece Erzurum’a değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak niteliktedir" diyen Başkan Mehmet Sekmen, şöyle devam etti:

"Bizler, Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu şiar edinerek, ülkemizin göz bebeği Erzurum’da sizlerin desteğiyle el ele vererek bir değişimi, bir kalkınma hamlesini birlikte gerçekleştirdik. Erzurum, AK Parti iktidarıyla birlikte sahip olduğu potansiyeli değerlendirme fırsatı yakalamış, hükümetimizin ve belediyemizin yatırımlarıyla bir çekim merkezine dönüşmüştür. Tarımdan hayvancılığa, kültürden turizme, ekonomiden spora, eğitimden sanata, altyapıdan ulaşıma ve kentsel dönüşüme kadar her alanda Büyükşehir Belediyemiz öncü olmuş, Erzurum’u büyütmüş, geliştirmiştir. Biliniz ki Erzurum Büyükşehir Belediyemiz, yatırım bütçesini en verimli kullanan belediyedir. 5 yıl üst üste bu alanda Türkiye birincisi olduk. Bu başarı bizim değil, bu başarı siz değerli hemşehrilerimizin bize duyduğu güvenin, sahip çıktığı iradenin sonucudur. Ecdadımız ne güzel demiş: ’Şeref-ül mekân bil mekîn.’ Yani bir yeri aziz kılan, o yerde yaşayanların kıymetidir. Biz de siz değerli Erzurumluların kıymetini bildik, emaneti omuzlarımızda taşıdık. 12 yılda bu şehri dört başı mamur bir kent haline getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Çünkü belediyecilik; vizyon, proje ve gönül işidir. Çünkü belediyecilik; birikim ile dinamizmi bir araya getirme becerisidir. Belediyecilik, tecrübe ile heyecanı buluşturma sanatıdır. Ve en önemlisi belediyecilik, laf değil, eser üretme işidir. Biliyorsunuz ki 22 yıldır ülkemizde marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. Bu anlayışın adı, 1994’te İstanbul’u yeniden inşa eden, tarihle medeniyeti buluşturan, şehirleri dönüştüren, milletin taleplerine kulak veren, göz bebeğimiz, dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ortaya koyduğu AK Parti belediyeciliğidir. Biz, istişareyi her zaman en büyük gücümüz olarak gördük. Bu milletin her ferdi bizim başımızın tacı, her mahallesi bizim hizmetle taçlandırmamız gereken bir emanettir. Türkiye Yüzyılımızda da bu sorumluluğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bugün burada bir temel atıyoruz ama biliyoruz ki bu temel sadece beton değil, bu temel; umutların temeli, huzurun temeli, istikbalin temeli olacak. Alipaşa Mahallemiz, şehrin merkezinde yenilenerek yükselen, modern yaşamın imkânlarıyla donatılan örnek bir yaşam alanına dönüşecek. Şunu açıkça ifade ediyorum; Erzurum, bu güçlü irade, bu istikrarlı yürüyüşle, bu kararlı hizmet anlayışıyla ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Allah’ın izniyle, sizlerin destek ve duasıyla nice temeller atacak, nice açılışlar yapacak ve Erzurum’umuzu yarınlara birlikte taşıyacağız."

Konuşmaların ardından projenin temeli atıldı.