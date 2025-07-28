Aydın’ın Karacasu ilçesinde yo yapım çalışmalarına devam eden belediye ekiplerinin son durağı Tepecik ve Bereketli Mahalleleri oldu.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Karacasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tepecik ve Bereketli mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, mevcut yolların bozuk zeminlerini düzelterek zemin hazırlığını tamamladıktan sonra, bölge halkının talepleri doğrultusunda parke taşı döşeme işlemini titizlikle sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu mahallelerde hem araç hem de yaya ulaşımının daha güvenli ve düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Tepecik ve Bereketli Mahallelerimizde, yol yapım çalışmaları kapsamında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşıma kavuşması için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Karacasu genelinde planlanan diğer altyapı ve üstyapı çalışmalarının da belirli program dahilinde sürdürüleceği öğrenilirken, mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.