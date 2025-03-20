Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’nde düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’de, katıldığı iftar programında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, "Biz, bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Bu iftar vaktinde duamız böyle olsun." ifadelerine yer verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayının manevi ikliminde, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’nin düzenlediği iftar programında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, Birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerine vesile olan bu anlamlı buluşmada; sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın önemini bir kez daha idrak ettik. İnancımız ve kültürümüzden aldığımız bu güçlü bağ, bizleri bir arada tutan en kıymetli hazinemizdir. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi Başkanı Ertürk Karaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Cemevi dedeleri ve üyeleri eşlik etti.