Erzurum polisi Haziran ayı içinde yaptığı denetimlerde; 176 bin 149 şahsı sorguladı ve 36 bin 151 aracı denetledi.

1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 176 bin 149 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 367 bin 151 araç denetlenirken, umuma açık 1 bin 154 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 67, metruk binalarda 2 bin 58 denetim gerçekleştirildi. 463 kişi bakayadan ve aranan 324 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 50 narkotik madde operasyonunda 4254,36 gram narkotik madde ele geçirildi. 2 kurusıkı, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 100 fişek ve 42 maksat dışı bıçak ele geçirildi.