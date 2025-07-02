Aras Elektrik, sorumluluk alanındaki illerde sunduğu kaliteli, kesintisiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla başarı grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Şirket, elektrik dağıtım hizmetlerinde performansı sürekli izleyerek yürüttüğü iyileştirme çalışmaları sayesinde Kars, Erzincan ve Erzurum illerinde yüzde 90’ın üzerinde hizmet başarısına ulaştı.

Aras Elektrik, Hizmet alanında yer alan Bağlantı Talepleri, Bilgi Edinme, Genel Aydınlatma, Teknik Hizmet Kalitesi, İhbar ve Şikâyet Değerlendirme, Sayaç İşlemleri ve Tedarik Sürekliliği gibi pek çok başlıkta tüketici memnuniyetini artırmaya odaklanıyor.

"Üç ilçemiz zirvede"

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan, 2025 Mayıs ayı sonu anket verilerine göre en yüksek hizmet kalitesi oranlarına ulaşan ilçeler arasında Kars’ın Arpaçay ilçesi yüzde 93 başarı oranı ile listenin ilk sırasında yer alırken, Erzincan’ın Üzümlü ilçesi yüzde 91’lik oranıyla güçlü bir hizmet standardı ortaya koydu. Erzurum’un Olur ilçesi ise yüzde 90’lık başarı oranıyla ilk üçte yer alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, elde edilen bu başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Sorumluluk alanımızdaki tüm il ve ilçelerde hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Arpaçay, Üzümlü ve Olur ilçelerimizin gösterdiği bu yüksek performans, ekiplerimizin sahadaki özverili çalışmasının ve kurumsal yönetim anlayışımızın bir sonucudur. Tüketicilerimizden gelen geri bildirimleri ciddiyetle değerlendiriyor, hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Amacımız; sadece rakamlarla değil, her haneye dokunan kaliteli bir hizmet sunmak.

"Her aboneye ulaşan değer"

Aras Elektrik olarak temel hedefimiz, sadece teknik değil, aynı zamanda insan odaklı bir hizmet sunmaktır. Elektrik dağıtımının ötesinde, tüketicilerimizin yaşam konforunu artıran, güvenli ve çevreye duyarlı bir hizmet anlayışı benimsiyoruz. Gelişmiş izleme sistemleri, müşteri bildirimlerine verilen hızlı yanıtlar, kesinti yönetimi ve saha destek ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde bölgemizdeki her aboneye ulaşan değer oluşturmayı sürdürüyoruz.

"Geleceğe güçlü adımlarla"

Dijitalleşme, akıllı şebeke uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları ile entegrasyon ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlarımız sayesinde hizmet kalitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılarla yalnızca bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Aras Elektrik olarak, bölge halkına daha kaliteli, kesintisiz ve memnuniyet odaklı hizmet sunma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."