Erzurum Müftülüğü bünyesinde "Aile içi Sağlıklı İletişim" semineri düzenlendi

İl Müftülüğü Konferans Salonunda "Aile içi Sağlıklı İletişim" konulu seminer programı düzenlendi. Programa Psikolog Hatice Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Aile içindeki iletişim problemlerinin sebepleri ve çözüm yolları hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, sağlıklı iletişimin hem birey hem de toplum düzeyinde huzur ve güven ortamını sağlamadaki önemine dikkat çeken bir sunum yaptı.

Seminere Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu’nun yanı sıra; Vaizler, Kur’an kursu öğreticileri, Manevi Danışmanlar, Din Hizmetleri Uzmanları ve müftülüğümüz personeli katıldı.