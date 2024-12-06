Tilki ve boz ayıların çöplükte yiyecek arayışı Tilki ve boz ayıların çöplükte yiyecek arayışı

Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “29 Kasım-6 Aralık 2024 tarihleri arasında; 710 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 18 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 17 başvuru değerlendirilmiştir” denildi.

Kaynak: iha