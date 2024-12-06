Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “29 Kasım-6 Aralık 2024 tarihleri arasında; 710 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 18 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 17 başvuru değerlendirilmiştir” denildi.