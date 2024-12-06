Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki makamında ziyaret etti. Görüşmede, futbol camiasının gündemindeki konular hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Küçük’e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.