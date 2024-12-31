Erzurum’da gıda ve yem firmalarına yönelik denetimler devam ediyor.

Erzurum il genelinde 20 - 27 Aralık 2024 tarihleri arasında, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 361 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde idari yaptırımı gerektiren herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 5 adet numune alındı. Ayrıca, vatandaşların kolayca ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla gelen 5 başvuru titizlikle değerlendirilerek gerekli işlemler tamamlandı.