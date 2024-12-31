Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Üniversitenin daha önce başlattığı ‘Kan Dostum SUBÜ’ sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya öğrenciler ile akademik ve idari personel katılım gösterdi. SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO ve Türk Kızılay iş birliği ile gerçekleştirilen “Kan Dostum SUBÜ” kan bağışı kampanyası hakkında konuşan Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, “Kan bağışı, belki de insana verilebilecek en değerli hediyelerden biridir. Bu basit ama etkili hareket, bir canı kurtarabilir, bir hayatı değiştirebilir” dedi.

Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atalı, “Bugün burada, bu ihtiyacı karşılamak için adım atan herkese minnettarız. Siz değerli öğrencilerimizden ve diğer katılımcılardan beklentim, bu anlamlı etkinliği sadece bugünle sınırlı tutmamanız ve yardımlaşmayı bir yaşam felsefesi haline getirmenizdir. Düzenlediğimiz kampanya sadece kan bağışına değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Bir damla kanın bir hayat kurtarabileceği bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Atalı, “Katılım sağlayan herkes, insan hayatına dokunmanın ve iyilikte buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu anlamlı etkinliğe destek veren tüm bağışçılarımıza, özveriyle çalışan Türk Kızılay ekibine, kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki küçük bir adım, büyük değişimlere yol açabilir. Birlikte daha güçlü, daha sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.