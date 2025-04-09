Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025’in ilk 3 ayında 306 bin 332 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı’nda Ocak-Şubat-Mart aylarında toplam 2 bin 9 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan bu dönem içinde bin 963 iç hat ve 46 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam bin 907 uçuş gerçekleşti ve 298 bin 995kişi uçtu.

Erzurum’da Ocak-Şubat-Mart ayında 304 bin 243 kişi iç hatlar ve 2 bin 89 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan bin 809 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 2 bin 746 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 41 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.