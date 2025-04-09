Kuşadası Belediyesi, Nisan ayına girilmesiyle birlikte kenti turizm sezonuna hazırlamak için başlattığı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda farklı noktalarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği turistik çarşılar ile park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapıyor.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri nedeniyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 39 kilometrelik sahil şeridi, Mavi Bayraklı plajları ve sunduğu konaklama imkânlarıyla da Kuşadası, özellikle turizm sezonunda tatilcilerin vazgeçemediği adreslerin başında geliyor. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de yakın olan kent, bu yönüyle de Akdeniz’de kruvaziyer turizminin lideri durumunda bulunuyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yapılan yatırımlar sayesinde birçok alt ve üstyapı sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturulan Kuşadası’nda, turizm sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında ağaç budama ve yabani ot temizliğinin yanı sıra park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları düzenli olarak yıkayıp, dezenfekte ediyor. Acil Müdahale ekipleri de kent ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarda tamirat ve tadilat işlemi gerçekleştiriyor.

Başkan Ömer Günel, tatil için Kuşadası’na gelecek olan misafirleri her zaman olduğu gibi bu yıl da modern, yeşil ve tertemiz bir çehreyle karşılayacaklarını belirterek, "Kentimizi turizm sezonuna hazırlamak amacı ile yürüttüğümüz çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Bir turizm kenti olarak cadde ve sokaklarımız ile yeşil alanlarımız ve plajlarımızı kentimizin vitrini olarak görüyoruz. Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının devam edeceği halk plajlarımızda da yakın zamanda düzenleme çalışmalarımız başlayacak. Kuşadası her yönüyle sezona hazır bir şekilde girecek" diye konuştu.