Erzurum’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı sendikalar tarafından Yakutiye Kent Meydanı’nda kutlandı.

Yakutiye Kent Meydanı’nda TÜRK-İŞ bünyesindeki sendika üyelerinin bir araya geldiği kutlama programında emekçiler, ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla sloganlar attı. TÜRK-İŞ Erzurum İl Başkanı Yusuf Gökçan, yaptığı konuşmada eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlarda olduklarını ifade ederek, "1 Mayıs bizim için bir takvim gününün de ötesinde büyük bir anlam taşıyor. 1 Mayıs, emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler dil, din, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar" dedi.