Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Yazma Eser Kütüphane Müdürlüğüne ziyarette bulunarak kütüphane hizmetleri ve koleksiyonu hakkında brifing aldı.

Vali Çiftçi, koleksiyonda öne çıkan 17. yüzyıla ait 2 adet Kur’an-ı Kerim, İbrahim Müteferrika Matbaasına ait nadir matbu eserler, I. Dünya Savaşı’na ait Cihat Tebligatı, Ermenice yazma İncil, İbranice nadir basma Tevrat ve Süryanice yazma eserleri inceledi.

Erzurum Yazma Eser Kütüphanesi, kurulduğu yıl olan 2011’den 2016 yılına kadar İl Halk Kütüphanesi binasında hizmet verdi. 2016 yılının ikinci yarısı itibarıyla "Şeyhler Hamamı" olarak bilinen tarihî binada hizmet ve faaliyetlerine devam etmekte.

En eski eserin 14. yüzyıla ait olduğu yazma eser kütüphanesinde bin 217 adet yazma eser, 8 bin 627 adet nadir matbu eser bulunuyor.

Vali Çiftçi’ye ziyareti esnasında Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer eşlik etti.