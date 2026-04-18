Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağış uyarasında bulunularak, 'Vatandaşlarımızın muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' denildi.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı seyredeceği, yağışların özellikle Erzincan çevresi ile Erzurum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, daha sonra şöyle denildi, 'Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalılar'