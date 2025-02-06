Erzurum, TÜBİTAK 2204-A 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama göre TÜBİTAK 2204-A 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Türkiye genelinde 22.586 başvuru yapıldı. Erzurum, 2419 başvuru ile "Türkiye Birincisi" olurken; Erzurum’u sırasıyla 2051 başvuruyla İstanbul, 1131 başvuruyla Ankara, 896 başvuruyla Mersin ve 877 başvuruyla Kayseri izledi.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız yayımladığı mesajda: "Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK 2204-A 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında Türkiye Birincisi olarak elde etmiş olduğumuz başarı bizi çok gururlandırdı. Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Erzurum’umuzu eğitimde adından söz edilir bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyor; bize bu gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize ve AR-GE Birimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finali, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.