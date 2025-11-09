Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü, Aziziye Tabyalarındaki tarihi kahramanlık mücadelesinin 148’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

’Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyerek yolumuzu ve yönümüzü aydınlattı’’

Başkan Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olmuştur. Toplumun tüm kesimleri gibi bugün bizler de sanayiciler olarak, Atatürk’ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, daha çok çalışarak üretimle ve ihracatla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek nesiller de Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Milletimizin İstiklal Mücadelesinde, liderliği ve askeri dehasıyla sadece Türk Milletinin değil, dünyanın milletlerinin gönlünde taht kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman bir asker ve büyük devlet adamı olarak "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyerek yolumuzu ve yönümüzü aydınlattı.

"Ya İstiklal Ya Ölüm" emriyle kahraman bir millette istikamet gösteren ve Cumhuriyetimizin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milletimizin gönlündeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. İnanıyorum ki, Atatürk’ün "Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır" sözleri ışığında gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak ve yüceltmek için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Erzurum Tarih Derneği olarak bu duygu ve düşüncelerle, bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türk milletinin en zor zamanında aziz silah arkadaşlarıyla birlikte askeri dehasını sahaya yansıtan, öngörülü devlet adamlığını ve birikimini dünyaya sergileyen, feraseti ve çelikten iradesiyle örülü önderlik vasfıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’nci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yâd ediyorum.’’

’’Erzurumlunun bedeni tabya olup yere düşmediği sürece biz şehri savunacağız’’

Aziziye Destanı’nın 148’nci yıl dönümünde 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece Rus ordusunun gizlice Aziziye Tabyasına girerek nöbetçileri şehit etmiş ve tabyayı ele geçirdiğini ifade eden Başkan Ömer Özden, ‘’Bu elim hadise, Esat Paşa Cami ve diğer camilerden yapılan: "Ey Ümmeti Muhammed! Aziziye tabyasına düşman girmiş. Eli silah tutan, dinini, milletini seven oraya koşsun. " nidasıyla halka duyurulmuş ve halkın şehir savunmasına katılması istenmiştir. Bunun üzerine Erzurum ahalisi, ellerine geçirdikleri yatağanlar, baltalar, satırlar ve oraklarla Aziziye’ye doğru askerinin ve devletinin yardımına koşmuştur.

Ahmet Muhtar Paşa, Nene Hatun, Name Hatun, Kurd İsmail, Bahri Bey ve Mirliva Mehmet Paşa gibi yiğitler Rus ordusuna karşı kesin bir zafer kazanmış ve adlarını şanlı Türk tarihine altın harflerle yazdırmışlardır. Erzurumlunun bedeni tabya olup yere düşmediği sürece biz şehri savunacağız. Erzurum Tarihte Türk’tü, Bugün Türk’tür, Yarın da Türk kalacaktır. Nene Hatun, Türk tarihinin ve Erzurum’un ne ilk ne de son yiğittir. Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu aziz toprakları vatanlaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum’’