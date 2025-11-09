Kocasinan Belediyesi’nin, Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katan vizyon projelerinin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri, şehrin çehresini yenilerken geleceğine de yön veriyor. Bu projeler arasında yer alan ve Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek olan Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi, modern şehircilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; bugüne kadar toplam 5 bin 936 konutu tamamladıklarını ve bunların 4 bin 35’ini vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 10 yıldır, 11 bölgemizde dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Artık ‘Kocasinan’ denince akla gelen ilk şey kentsel dönüşümdür. Çünkü biz biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için parkı, okulu, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatılarıyla çağdaş mahalleler inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkündür." diye konuştu. Kentsel dönüşümle birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin yükseldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Dönüşümle birlikte mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. Vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli yuvalarında huzurla yaşıyor. Şu ana kadar 4 bin 35 konutu teslim ettik, 1.901 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor. Özellikle Argıncık bölgesinde, çocuklarımız ve gençlerimiz için daha güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Bu projelerin başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın da desteği büyük önem taşıyor. Mülkiyet sahiplerinin rıza göstermesi ve sürece katılımı, dönüşümün hızlanmasını sağlayacak" ifadelerine yer verdi. Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, tamamlandığında Kayseri’nin en modern yaşam alanlarından biri olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İnşallah yaklaşık 6 bin konutu teslim eden bir belediye başkanı olarak Argıncık’ta da konutları vatandaşlarımıza kazandıracağız. Nihayete erdiğinde, Argıncık sadece bir dönüşüm projesi değil, Kayseri’nin gurur duyacağı bir şehircilik modeli olacak. Hedefimiz; kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde bu çalışmaları tamamlayarak Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir."

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle çağdaş, güvenli ve estetik mahalleler inşa ettiklerinin altını çizerek; "Kentsel dönüşümle sadece binaları değil, insan hayatını, mahalle kültürünü ve geleceği yeniden şekillendiriyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın kısacası 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin huzur içinde yaşayacağı, modern bir Kocasinan’ı hep birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.