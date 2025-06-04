Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Aykut Özbek, genel kurulda yaşanan kavgadan dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Hafta sonunda yapılan genel kurulda yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Özbek, yaptığı açıklamada, odanın her zaman sağduyulu, yapıcı ve demokratik bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğini belirtti.

Genel kurulun ardından, 1 Haziran 2025 tarihinde yapılan seçimlerin demokratik teamüllere ve mesleki etik ilkelere uygun şekilde tamamlandığı belirten Özbek açıklamasında şunları kaydetti; "Odamızın 31.05.2025 tarihinde gerçekleşen 25. Olağan Genel Kurulunda yaşanan ve kamuoyuna da yansıyan üzücü olay nedeniyle bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Demokratik teamüller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken genel kurul toplantımız sırasında, taraflar arasında çıkan sözlü tartışmanın; meslek mensubu olmayanların katılımı ile fiziksel bir kavgaya dönüşmesi, odamızın ve mesleğimizin temsil ettiği ilkelerle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Hem Erzurum imajının hem de meslek misyonunun zarar görmesinden dolayı bütün meslek camiası olarak üzüntü duyduğumuzu kamuoyuna arz etmek isteriz. Nitekim Genel Kurul akabinde 01.06.2025 tarihinde yapılan seçimler "Demokratik teamül ve mesleki etik ilkelere uygun olarak" yapılmıştır. Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak her zaman sağduyulu, yapıcı ve demokratik bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."