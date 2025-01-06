Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da, bir ürün daha tescillendi

Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26.12.2022 tarihinde halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubunda mahreç işareti alınması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu; Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği’ne coğrafi işaret onayı verdi. Erzurum Burmasının / Erzurum Burma Bileziğinin köklü bir geçmişi bulunuyor. Erzurum ilinin ekonomisinde ve kültüründe önemli bir yere sahip. Söz kesim törenlerinde mehir olarak istenir ve düğünlerde hediye olarak takılır. Üretimi, kaş modelleri bakımından coğrafi sınıra özgü olup ustalık becerisi gerektiriyor. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunuyor.

Erzurum Burması / Erzurum Burma Bileziği; 22 ayar 916 milyem değerindeki 1 adet ikiye katlanmış altın telin veya 925 ayarındaki 1 adet ikiye katlanmış gümüş telin, 22 ila 28 büklüm olacak şekilde burulması suretiyle üretiliyor. Genellikle altın tel kullanılarak üretiliyor. 14 ayar altın çok sert, 24 ayar altın ise çok yumuşak olacağı için kullanılmıyor. Ağırlığı 25 g’dan başlıyor ve talep edilen bileziğin gramına bağlı olarak artıyor. Erzurum Burması / Erzurum Burma Bileziği kaş (toka), kordon ve kilit olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Kordon kısmında herhangi bir işleme bulunmuyor ve teller, kendi çevrelerinde burularak elde ediliyor. Erzurum Burmasının / Erzurum Burma Bileziğinin kaş kısmı ürünün ayırt edici özelliği olup ustalık becerisi gerektiriyor. Kaş, bileziğin kalınlığına göre ölçülendiriliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda halen; Pasinler Balı, Erzurum Karın Kaymağı Peynir,i Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Erzurum Geven Balı, Erzurum Kelecoş, Erzurum Kaşar Peyniri, Narman Yeşil Mercimeği, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Un Helvası, Karayazı Balı ve Erzurum İspir Gobdini coğrafi işaret almak için bekliyor.