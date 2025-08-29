Erzincan’da bu sene ikincisi düzenlenen "Terzibaba Günü"nde çok sayıda vatandaş sabah namazında buluştu. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba dualarla, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi.

Erzincan’ın manevi önderlerinden Terzibaba’ya atfen düzenlenen etkinlikler, sabah namazıyla başladı ve gün boyu sürecek.

Terzibaba Türbesinde düzenlenen günün ilk etkinliğinde sabah namazı kılınarak, dualar edildi, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

3’üncü Ordu Komutanı Erzincan’da göreve başladı
3’üncü Ordu Komutanı Erzincan’da göreve başladı
İçeriği Görüntüle

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda edilen duanın ardından kurulan "Terzi Sofrası" ile Erzincan halkı bir araya geldi.

Kaynak: İHA