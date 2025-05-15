Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 15 Mayıs Aile Günü’nde Erzincan Valiliği öncülüğünde "Ailemiz Geleceğimiz" temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Düzenlenen kortej yürüyüşüne Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, İl protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ve aileler katılım sağladı.

Kortej yürüyüşünün tamamlanmasının ardından ailelere yönelik festival havasında oyun alanları, yarışmalar, halk oyunları, yüz boyama etkinlikleri ile atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan etkinlikte el emeği ürünler sergilendi.