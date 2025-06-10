Kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Erzincan’da havaların ısınmasıyla birlikte dalları kiraz bastı. Ekipler kiraz sineğine karşı vatandaşı uyardı.

4-5 mm boyunda, parlak siyah göğüs ve göğüsün uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahip olan kiraz sineği meyveleri kahverengileştirerek çürütüyor, aynı zamanda meyvelerin zamanından önce olgunlaşarak dökülmelerine neden oluyor. Meyvelerde kurtlanmaya neden olan kiraz sineği ürünlerin piyasa değerini de düşürüyor.

Meyveler kiraz sineğinden nasıl korunur?

Uzmanlar meyveleri kiraz sineğinden korumak için şu önerilerde bulunuyor;

"Hasat yapılırken ağaç üzerinde meyve bırakılmamalı. Yere dökülen kurtlu kirazlar toplanıp derin çukurlara gömülmeli, sonbaharda toprak işlemesi ve yabancı ot temizliği yapılmalıdır. Kiraz bahçeleri tesis edilirken erkenci çeşitlerle geççi çeşitler karıştırılarak dikilmemelidir. Yabani kiraz ve Lonicera spp(Hanımeli) türlerinin kiraz üretim bölgelerine dikilmemesi de önemli tedbirlerden birisidir.

‘Biyoteknik mücadele’

Biyoteknik mücadele, kiraz sineğinin düşük ve orta popülâsyonlarında yapılır. Bahçede bulunan en erkenci çeşidin sarımsı pembe( ben düşme) döneminden, orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı renkte; geççi çeşitlerde ise çok az bir kısmı sarısı yeşil. Diğerleri yeşil olduğu renkte olduğu dönemde izleme maksatlı olarak "görsel yapışkan tuzak, amonyak kapsülü" 2-adat/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine güneydoğu yönüne yerden 1.5-2 m yüksekliğine asılır. Tuzaklarda İlk ergin görüldükten sonra, bahçede 15-20 m’de bir olmak üzere, ağaç başına 4 adet "sarı yapışkan tuzak, amonyak kapsülü", yerden 1.5-2.0 m yüksekliğe, ağacın 4 farklı yönüne asılarak herhangi bir kimyasal kullanmadan kitlesel tuzaklama yöntemi ile kiraz sineğine karşı mücadele yapılır.

‘Kimyasal mücadele’

Farklı çeşitlerin bulunduğu bahçelerde "sarı yapışkan tuzak, amonyak kapsülü" kullanılarak ilk erginlerin yakalanması, mücadele zamanının tespit edilmesi yönünden gerekli ve önemlidir. Bunun yanında fenolojik (göz ile inceleme) gözlemler de önemlidir. İlk ergin uçuşu başladığı zaman erkenci kiraz çeşitleri genel olarak sarımsı pembe (ben düşme), orta mevsim çeşitleri pembemsi sarı ve sarı renkte; geççi çeşitlerde ise çok az bir kısmı sarımsı yeşil, diğerleri yeşil renkte olmaktadır. Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında "görsel sarı yapışkan tuzak amonyak kapsülü" 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların güneydoğu yönüne asılır. İlaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra, tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir"