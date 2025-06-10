Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Haziran-9 Haziran 2025 tarihleri arasında Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında; önceki yıllardaki Kurban Bayramı tatiline kıyasla il sınırları içerisinde herhangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmeyerek bu alanda yüzde yüz başarı yakalandı.

Yaralamalı trafik kaza sayısı ve yaralı sayısında da büyük oranda azalma meydana gelirken, denetlenen araç sayısında yüzde yüzün üzerinde artış gerçekleşti.