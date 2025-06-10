Çevre sorunlarına farkındalık oluşturmayı amaçlayan programlarıyla tanınan Güven İslamoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte artan kene tehlikesine dikkat çekerek, "Keklik kalmadı keneler çoğaldı" dedi.

Aşırı avlanma nedeniyle keklik kalmadığını kenelerin çoğaldığını belirten İslamoğlu, "Keklik çok iyi bir kene avcısıdır. Pikniğe gidenler dikkatli olsun. Şort giymeyin. Yere uzanmayın. Akşam vücudunuzu kontrol edin. Sivas’ta kenelerin neden olduğu KKKA hastalığı nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Tarım Orman Bakanlığı kene ile mücadele için keklik ve beç tavuğu üreterek nüfusa dengelemeye çalışıyor ona rağmen doğada keklik yok. Aşırı avlanmanın önüne geçmek gerekiyor. Avcılar kotalara bağlı kalmıyor. O zaman bir müddet yasaklamak lazım. Kınalı keklik, palazlıktan ergenliğe çıkıncıya kadarki dönemde proteinle beslenen bir kuş türü. Ergenliğe ulaşıncaya kadar keneyle mücadelede kullanılıyor, akabinde süneyle çok iyi bir mücadelesi var. Çiftçiye çok büyük faydası var. Keklik popülasyonunun azalmasında en önemli etkenin, bilinçsiz avcılık ve tarımsal üretim." ifadelerine yer verdi.