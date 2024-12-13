Erzincan’ın Refahiye ilçesinde tüfeklere susturucu takarak dağ keçilerini kaçak avlayan 4 kişiye toplamda 692 bin 192 TL para cezası kesildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen susturuculu silahla dağ keçisi avlayan şahıslara karşı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda susturucu takılmış silahlarla dağ keçisi avlayan 4 şahsa toplamda 692 bin 192 TL idari para cezası uygulanarak, av malzemelerine el konuldu.

Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Refahiye ilçesi Doğandere Devlet Avlağı Güventepe köy civarında kaçak olarak av yaptığı tespit edilen 4 şahıs, Gümüşakar Jandarma Karakolu devriyesi ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personeli tarafından yakalanmıştır. Olayda kullanılan; 1 adet Blzir R8 Marka, 338 lepoa Magnum dürbünlü ve Hausken lydamper 406 marka susturuculu çatal ayaklı yivli tüfek, 1 adet Monza marka dürbünlü 308 kalibre tüfek, 2 adet kamp bıçağı (swaroski ve geovid marka), 30 adet fişek (sellier & bellot marka 308 kalibre 21 adet, Trg marka 338 kalibre 9 adet), 1 parçalanmış dağ keçisi ele geçirilmiş, malzemeler muhafaza altına alınmıştır.

4 şahsa toplamda 692 bin 192 TL idari para cezası kesilmiştir. Taşıma ruhsatı bulunmayan, bulundurma ruhsatlı tüfekler ile ilgili 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmış, susturucu kullanan şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Susturucu ile avlanmak yasak olup, avcılıkta kullanılan silahların sesini azaltarak yasa dışı avcılık yapanların tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum doğal hayatın korunmasını ve sürdürülebilir avcılığı tehlikeye atabilir. Susturucu kullanımı av hayvanlarına daha az şans tanır ve bu durum avcılık etiği ile çelişmektedir.” ifadelerine yer verildi.