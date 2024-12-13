Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 27 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. İlçeye bağlı 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yoğun kar yağışı bir taraftan kartpostallık görüntüler sunarken diğer taraftan ise ilçe sakinlerinin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Okulların da tatil edildiği ilçede yol açma çalışmaları devam ediyor.