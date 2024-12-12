Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışını çocuklar sevinçle karşıladı. Tenefüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine akın eden çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken, kar yağışı vatandaşa çile, okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklara ise neşe oldu.

Tenefüs ziliyle bahçeye çıkan öğrenciler kar altında kartopu oynayıp, eğlenceli vakit geçirdiler.

İlkokul öğrencisi Ömer Taha Kılıç, ”Erzincan’a çok güzel kar yağdı. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz ”dedi.

Öte yandan karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipinin çok daha etkili olduğu Ahmediye, Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise vatandaşların sıklıkla kullandığı yollar ekiplerce temizleniyor, yollar tuzlanarak önlem alınıyor.