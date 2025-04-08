Erzincan’da okullarda sayısı 16’ya ulaşan müzik sınıflarında eğitim alan öğrenciler ilk konserini verdi.

Erzincan Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Erzincan’da okullarda 16 adet müzik sınıfı oluşturuldu.

Müzik sınıfında eğitim alan Fevzi Efendi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri 61. Kütüphane Haftası programı kapsamında il protokolüne müzik resitali düzenledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu müzik sınıflarıyla ilgili yaptığı açıklamada;

"Kimi zaman bir melodika sesiyle bağlar umut, kimi zaman bir flütle. Bir çocuğun parmakları arasında hayat bulan bağlama tınısı, geçmişin yankısını geleceğe taşıyan en güzel köprü olur.

Fevzi Efendi İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin yürekten çaldığı her nota; emeğin, sevginin ve kardeşliğin sesi oldu bizim için.

Okullarımızda sayısı 16 ’ya ulaşan müzik sınıflarımız, artık yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir filizlenme mekânı... Bu sayı, artarak büyümeye; daha fazla çocuğumuza ulaşmaya devam edecek.

Çocuklarımız türkü söylüyorsa orada umut vardır, sevgi vardır, kardeşlik vardır. Ve simdi, çocuklarımızın ellerinden dökülen notalarla büyüyen bu yolculukta bizlere düşen, sadece duymak değil... Dinleyebilmek" ifadelerine yer verdi.