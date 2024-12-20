Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Ünitesi’nde kullanılmak üzere bağışlanan anjiyografi ve ultrasonografi cihazı, düzenlenen açılış töreni ile hizmete başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi’nde düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, hayırseverler, protokol üyeleri, akademisyenler ve personeller katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan hayırsever Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya; "Bugün günlerden Cuma. Hayırlı bir gün ve hayırlı bir açılış için de hep birlikte buradayız. Bu aldığımız cihazın üniversitemizin niteliğine katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben rektörümüze, dekanımıza ve başhekimimize bizi doğru bir cihaz alımına yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah hastalıkların ön tanısında tıp fakültemizin elini güçlendirecek bir cihaz olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da; "Yaklaşık 40 milyon TL’lik bir hayır ile karşı karşıyayız. Bunlar bizim için çok kıymetli. Özellikle vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesi, süreçleri, cihazlarımızın yenilenme süreçleri üniversitemizin sağlık alanındaki etkinliğini daha da arttırmaktadır. Çünkü biz sadece Kayseri’ye değil, bölgeye hitap eden imkana sahibiz. Biz bu süreçlerde yardımcı olan hayırseverlerimize çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreçte isteme noktasında olmadan ihtiyacı anında bize alıp teslim etme noktasında olmaları ki; sadece cihaz olarak değil, buranın tadilat süreçlerinde de sağlamış olduğu katkılar bizim için çok önemli. Ben hastalarımıza şifa olması düşüncesi ile hayırlarının kabul olmasını diliyorum ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Teknoloji gelişti. Bilim her geçen gün üzerine bir şeyler ekliyor. Bizim de bunu takip etmemiz lazım. O açıdan günün şartlarına uygun, burada çalışanlarımızı yüreklendirecek, öğrencilerimize yada ihtisas yapanlara kazanım sağlayacak böyle anlamlı jestten dolayı aileyi ben bir kez daha tebrik ediyorum. Bizler üzerimize ne düşüyorsa üniversitemizle, tıp fakültemizle ilgili her zaman varız diyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Erciyes Üniversitesi’nin gururlandırmaya devam ettiğini ifade ederek; “Şimdi bakıldığı zaman bir cihaz gibi görünüyor. Belki bir bina gibi görünmüyor ama rakamları duyulduğunda devasa binalardan daha büyük oluyor. Dolayısıyla ben gerçekten teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi her geçen gün bizi gururlandırmaya devam ediyor. Her hafta bir ödül alıyoruz. Uluslararası basında Erciyes Üniversitesi konu oluyor. Bundan dolayı da rektörümüzü tebrik ediyorum. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah yeni açılışlarda beraber oluruz diyor, herkese saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile anjiyografi ve ultrasonografi cihazları hizmete açıldı.