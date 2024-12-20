Gaziantep’te "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’de yaşanan son gelişmelere vurgu yaparak, "Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkileri çok daha güçlü olacak” dedi. Bakan Bolat, ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılacağını da söyledi.

Bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak için Gaziantep’te bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından organize edilen “İhracatın Yıldızları” ödül törenine katıldı. Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat rakamları, ekonomik gelişmeler ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında kişi başı milli gelirde yaşanan gelişmelere vurgu yapan Bakan Ömer Bolat, "Biz 22 yılda 3 bin 600 dolardan 13 bin 200 dolara ve bu yıl sonu da 15 bin dolar bandına çıkmış olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolardan geçen yıl sonu 1 trilyon 130 milyar dolar. Eylül ayı sonu itibariyle kesinleşmiş olan 1 trilyon 260 milyar dolar ve aralık sonu itibariyle 1 trilyon 300 milyar doları aşmış olacağız” dedi.

“İhracatta Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz”

İhracat ve ithalat verileri hakkında konuşan Bakan Bolat, “İhracatta bu yıl Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz. 260 milyar dolar üzeri bir rakamla kapatmış olacağız. Burada hizmetler ihracatımızı da 115 milyar dolara taşımış olacağız. Sizin önlerinizdeki engelleri ortadan kaldırma gayreti içindeyiz. Gerek finansmana ulaşmak noktasında, finansman maliyetini düşürmek noktasında ve dünyanın her tarafında yeni pazarlar bulma yanındayız. Geçen yıl belirlenen destekleme rakamlarının da üzerine çıktık. Gaziantep iki büyük depremin merkezinde yer aldı. Bu yıkıcı olumsuz etkileri tedavi etme ve bunları iyileştirerek tekrar yola koyulup ilerledik. Enflasyonda da yüzde 77’den yüzde 46’ya indi. Biz de elimizden geleni yaptık. Gaziantep’e baktığımızda proje üretme gücüyle önemli bir konumda. Son 22 yılda Gaziantep ne kadar ilerlediyse Türkiye’de o kadar ilerledi. Bizim bu anlamda baktığımızda Gaziantep’te hükümet olarak eğitimde, sağlıkta birçok alanda çok büyük yatırımlar yapıldı. Gaziantep dış ticarette 15,5 milyar dolar ihracat ithalat yaptı. İhracatı 9.4 milyar dolar, ithalatı ise 5.6 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönem bütün Güneydoğu Anadolu içinde çok güzel gelişmelere habercisi”

Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Bolat, “Önümüzdeki dönem bütün Güneydoğu Anadolu için de çok güzel gelişmelere habercisi. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz çok güzel. Irak ile Türkiye ilişkileri şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Irak’ta Türkiye ilişkileri çok iyi noktalara götürmek isteyen hükümet var. Büyük bir kalkınma ve yatırım projeleri atağına geçmiş Irak. Bir ay önce Irak’ta görüşmeler gerçekleştirdik. Kalkınma Yolu Projesi Gaziantep’ten geçecek. Avrupa’ya kadar uzanacak. Suriye’de çok önemli gelişmeler oldu. Bu durumda Suriye ve Türkiye arasındaki ticareti güçlendirecektir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Suriye ilgili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz bugün çok önemli bir genelge yayınladık”

Suriyelilerin geri dönüşünde bakanlık olarak maddi destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Bolat, “Biz bugün çok önemli bir genelge yayınladık. Ticaret Bakanlığı olarak geri dönüş yapan Suriyeli vatandaşlara yanlarında giderken eşyası ve mali durumlarıyla alakalı gümrük düzenlemelerine dair genelge resmi gazetede yayınlandı. Suriyeliler bu gelişmeleri takip edeceklerdir. Diğer bakanlıklar da gerekli işlemler için çalışıyor. Biz de bugün GAİB İhracatın Yıldızları ödül törenine katıldık. Ödülleri sahiplerine vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Bolat’a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Güneydoğu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu tarafından tablo takdim edildi.

Bakan Bolat, TİM verileri kapsamında en çok ihracat yapan 100 firma temsilcisine plaket takdimi yaptı.