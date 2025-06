Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ‘2024 Başarı Ödül Töreni’ düzenlendi. Tören çerçevesinde 2024 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere Rektör Prof. Dr. Altun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ödüle layık görülen personelleri tebrik etti. ERÜ’nün akademik ve idari personelinin her zaman özverili çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Üniversitenin aslında köklülüğünü gösteren, geçmişe dayalı çınar ağacı olduğunu özellikle ortaya koyan en önemli konu kurumsal aidiyet duygusunun gelişmesidir. Bizler de kurumumuz için yapılan katkıları hem idari yönüyle hem de akademik yönüyle unutmamak, unutturmamak sizleri bu manada onure etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman şunu ifade ediyoruz. Bizler hem kendim olarak hemde bulunduğumuz görevlerde hiçbir zaman daimi değiliz. Biz burada her zaman güzel hizmetler yapmaya bulunduğumuz zaman diliminde başta üniversitemize, şehrimize, ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de özverili bir şekilde herhangi bir düşünce ve hesap içerisinde olmadan gayet iyi niyet içerisinde hareket edebilmek bence son derece önemli bir erdemdir. Bu başlık altında baktığımızda idari ve akademik personellerimizin bu fedakarlığını her daim her ortamda her konuşmamda ifade etmeye çalışıyorum."

ERÜ’nün her zaman kendinden söz ettiren bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Üniversitemiz geldiğimiz an itibari ile, eğitim-öğretimden tutunda araştırma süreçlerine kadar kalite süreçlerinden turun da gerçekten yaşanabilir kampüs olma yönünde yapılan planlamalar sonucunda kendisinden hep söz ettirmektedir. Ancak bu söz edilme durumunu ben tamamıyla bizim yaptığımız çalışmalara değil, sizin özverili bir şekilde yaptığınız çalışmalara borçlu olduğumuzu her daim ifade ediyorum, etmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından 2024 yılında özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi verildi.