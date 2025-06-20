Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Sivas’tan 11 madalya ile döndü.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U10-11-12-13-14 yaş kategorisi Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas’ta düzenlendi. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Güreş Eğitim Merkezi sporcuları toplamda 11 madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyona dönüşü Güreş Eğitim Merkezinde sporcular ve antrenörleri ile bir araya gelerek tebrik etti. Şampiyonada madalya alan sporcular şöyle:
U-11
41 Kilo Türkiye 2. Abdulkadir Dal
78 Kilo Türkiye 5. Arda Temurtaş
U-12
34 Kilo Türkiye 2. Ömer Kuyucu
38 Kilo Türkiye 3. Ömer Akmeşe
41 Kilo Türkiye 1. Enes Kuyucu
41 Kilo Türkiye 2. Ahmet Efe Bulut
U-13
48 Kilo Türkiye 1. Yasin Taşgın
52 Kilo Türkiye 1. Yusuf Sarıyar
62 Kilo Türkiye 5. Bertan Recep Ecevit
68 Kilo Türkiye 1 Nizammetin Kaan Dükan
U-14
38 Kilo Türkiye 3. Ahmet Demir
41 Kilo Türkiye 3. Mustafa Acun
44 Kilo Türkiye 3. Furkan Güzel