Tekirdağ’ın Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolu’nda düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulamalar sırasında farklı uyruklardan 3 göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolu’nda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 3 kaçak göçmen ile 1 organizatör ve organizasyonda kullanılan araç yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken organizatörün ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililer, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.